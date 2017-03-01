CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту Ататюрк у Стамбулі затримали двох іноземців, підозрюваних у скоєнні теракту в новорічну ніч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двох іноземців затримали в аеропорту Стамбула за підозрою у причетності до теракту
Раніше повідомлялося про 14 затриманих
Фото:112.ua
Підозрюваних доставили у штаб-квартиру поліції у Стамбулі, - повідомив телеканал NTV.
Національність затриманих не уточнюють.
ЗМІ повідомляли, що нападник, що влаштував стрілянину у нічному клубі Стамбула на вечірці з нагоди Нового року, є членом ісламського руху у Східному Туркестані.
Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один.
Згодом бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за скоєння теракту.
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