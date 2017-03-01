Двох іноземців затримали в аеропорту Стамбула за підозрою у причетності до теракту

В аеропорту Ататюрк у Стамбулі затримали двох іноземців, підозрюваних у скоєнні теракту в новорічну ніч.

Підозрюваних доставили у штаб-квартиру поліції у Стамбулі, - повідомив телеканал NTV.

Національність затриманих не уточнюють.

ЗМІ повідомляли, що нападник, що влаштував стрілянину у нічному клубі Стамбула на вечірці з нагоди Нового року, є членом ісламського руху у Східному Туркестані.

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один.

Згодом бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за скоєння теракту.