В аеропорту затримали священика з Афону з російським паспортом
Під час оформлення пасажирів рейсу "Київ-Стамбул" на контроль правоохоронцям один із подорожуючих надав паспорт громадянина Болгарії, який містив ознаки часткової підробки, інформує прес-служба Державної прикордонної служби.
Пізніше правоохоронці встановили, що особа є громадянином України та має ще паспорт громадянина Російської Федерації.
"За професією він є священнослужителем, раніше проживав та проводив церковне богослужіння на горі Афон", – йдеться в повідомленні.
В ДПСУ зазначають, що "підроблений паспорт йому був потрібний для безперешкодного проживання в країнах ЄС".
На священнослужителя склали адміністративно-процесуальні документи та поінформували представників Національної поліції.
Нагадаємо, що ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію не дозволили в'їхати на територію України.
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