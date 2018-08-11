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В аеропорту затримали священика з Афону з російським паспортом

Підроблений паспорт йому був потрібний для безперешкодного проживання в країнах ЄС"
Прикордонники викрили священнослужителя з підробленими документами у столичному в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
В аеропорту затримали священика з Афону з російським паспортом Фото: dpsu.gov.ua/

Під час оформлення пасажирів рейсу "Київ-Стамбул" на контроль правоохоронцям один із подорожуючих надав паспорт громадянина Болгарії, який містив ознаки часткової підробки,  інформує прес-служба Державної прикордонної служби.

Пізніше правоохоронці встановили, що особа є громадянином України та має ще паспорт громадянина Російської Федерації.

"За професією він є священнослужителем, раніше проживав та проводив церковне богослужіння на горі Афон", – йдеться в повідомленні.

В ДПСУ зазначають, що "підроблений паспорт йому був потрібний для безперешкодного проживання в країнах ЄС".

На священнослужителя склали адміністративно-процесуальні документи та поінформували представників Національної поліції.

Нагадаємо, що ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію не дозволили в'їхати на територію України.

 

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08 11 2018 19:07
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