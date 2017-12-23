В аеропорту Женеви затримали Арсенія Яценюка, – ОНОВЛЕНО

За повідомленнями очевидців, в аеропорту Женеви (Швейцарія) затримали колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Як повідомляє видання "Странa.uа", Яценюк прилетів до Швейцарії рейсом 0485 Київ-Женева і був затриманий для перевірки документів правоохоронцями.

"Він летів мабуть з дочкою. Його зупинили на паспортному контролі і почали вивчати його дипломатичний зелений паспорт. Весь час говорили про Інтерпол, довго дискутували, а після повели його, мабуть, для з'ясування обставин", – розповів очевидець.

Оновлення. Прес-секретар політика Ольга Лаппо повідомила, що Яценюка затримали "за запитом Росії".

"Арсенія Яценюка, який прилетів у Женеву з молодшою донькою, зупинили на паспортному контролі за запитом Росії – за всім уже відомими абсурдними обвинуваченнями в участі в бойових діях у Чечні. За десять хвилин все з’ясували і пропустили. Попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час виліту", – зазначила вона.

Арсеній Яцеюк – колишній прем'єр-міністр України (2014-2016 роки). З 11 грудня 2012 по 28 лютого 2014 був головою фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України.

Нагадаємо, у вересні 2015 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про те, що Арсеній Яценюк в 1994-1995 роках воював у Чечні і удостоївся найвищої нагороди Джохара Дудаєва "Честь нації" за знищення російських військовослужбовців.

У березні слідчий комітет Росії направив в Ессентукский міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.

Росія направила в Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні запит про оголошення колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою його арешту та подальшої екстрадиції в РФ.

У вересні 2017-го в Росії заявили, що екс-прем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк брав участь у бойових діях в Придністров’ї.