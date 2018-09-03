В Афганістані 17 осіб стали жертвами атаки терористів

Загинули 10 поліцейських і сім військовиків

В Афганістані бойовики радикального ісламістського руху Талібан напали на 4 контрольно-пропускних пункти поліції і військових.

Внаслідок нападу загинули 17 силовиків, пише Deutsche Welle.

Відзначається, що напади сталися ввечері в четвер, 8 березня, в провінції Тахар на півночі країни.

Бої між силовиками і талібами тривали кілька годин і закінчилися під ранок 9 березня. В результаті нападів загинули десять поліцейських і сім солдатів.

Нагадаємо, 7 березня в Афганістані терорист-смертник убив двох людей, включаючи місцевого главу Міністерства хаджу і релігійних справ у східній афганській провінції Нангархар.