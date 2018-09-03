CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Афганістані бойовики радикального ісламістського руху Талібан напали на 4 контрольно-пропускних пункти поліції і військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані 17 осіб стали жертвами атаки терористів
Загинули 10 поліцейських і сім військовиків
Фото: reuters.com
Внаслідок нападу загинули 17 силовиків, пише Deutsche Welle.
Відзначається, що напади сталися ввечері в четвер, 8 березня, в провінції Тахар на півночі країни.
Бої між силовиками і талібами тривали кілька годин і закінчилися під ранок 9 березня. В результаті нападів загинули десять поліцейських і сім солдатів.
Нагадаємо, 7 березня в Афганістані терорист-смертник убив двох людей, включаючи місцевого главу Міністерства хаджу і релігійних справ у східній афганській провінції Нангархар.
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09 03 2018 18:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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