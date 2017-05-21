CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики ісламістського угруповання Талібан під час рейду на півдні Афганістану вбили 20 поліцейських.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані 20 поліцейських було вбито під час рейду талібів
Бойовики атакували низку контрольно-пропускних пунктів близько опівночі
Фото: reuters.com
Про це повідомляє агенство AFP.
#BREAKING Taliban raid kills 20 policemen in southern Afghanistan: officials— AFP news agency (@AFP) 21 травня 2017 р.
Як зазначає BBC, бойовики атакували низку контрольно-пропускних пунктів близько опівночі. Серед поранених - місцева та національна поліція.
Нагадаємо, вчора в результаті нападу бойовиків на філію "Нового банку Кабула" в афганському місті Гардез загинуло щонайменше 8 осіб, ще 31 людину поранено.
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