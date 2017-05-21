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В Афганістані 20 поліцейських було вбито під час рейду талібів

Бойовики атакували низку контрольно-пропускних пунктів близько опівночі
Бойовики ісламістського угруповання Талібан під час рейду на півдні Афганістану вбили 20 поліцейських.
В Афганістані 20 поліцейських було вбито під час рейду талібів Фото: reuters.com

Про це повідомляє агенство AFP.

 

 

 

Як зазначає BBC, бойовики атакували низку контрольно-пропускних пунктів близько опівночі. Серед поранених - місцева та національна поліція.

Нагадаємо, вчора в результаті нападу бойовиків на філію "Нового банку Кабула" в афганському місті Гардез загинуло щонайменше 8 осіб, ще 31 людину поранено.

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21 05 2017 11:00
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