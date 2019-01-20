В Афганістані атакували конвой губернатора: 8 загиблих, 10 поранених

В Афганістані стався напад на автоколону губернатора південної провінції Логар, в результаті якого загинули вісім членів сил безпеки Афганістану.

Прес-секретар поліції Логару повідомив, що терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою поруч з конвоєм губернатора на головному шосе між Логаром і столицею Кабулом. Губернатор в результаті вибуху не постраждав, повідомляє Reuters.

"На жаль, 10 інших людей поранені, і кількість постраждалих може зрости", - сказав він, додавши, щоу конвої перебував і начальник розвідки провінції, але він не постраждав.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Талібан".

Провінція Логар, розташована приблизно в 75 км від Кабула, відома як стратегічний шлях до столиці і вразлива до атак через активну присутність талібів у більшості районів провінції.

Нагадаємо, що чотири людини загинули і понад 100 отримали поранення в результаті вибуху в одному із центральних районів Кабула.