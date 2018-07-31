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В Афганістані автобус підірвався на міні, щонайменше 11 загиблих

Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за інцидент
В афганській провінції Фарах пасажирський автобус підірвався на придорожній міні, загинули щонайменше 11 людей.
В Афганістані автобус підірвався на міні, щонайменше 11 загиблих Фото: fysociety.net

"Унаслідок підриву на придорожній бомбі загинули щонайменше 11 людей, серед загиблих є жінки і діти. Ще 31 людина дістала поранення", — повідомив голова відділу охорони здоров'я провінції Фарах Абдула Джабар Шахика. Інцидент стався вранці 31 липня, інформує Associated Press.

Наголошується, що у районі, де стався підрив, сильний вплив мають таліби. Вони часто встановлюють міни на дорозі, щоб здійснювати замахи на урядових чиновників або афганські сили безпеки. Такі напади часто призводять до значних жертв серед цивільних.

Нагадаємо, на півночі Афганістану смертник терористичного угруповання "Ісламська держава" влаштував вибух, унаслідок якого загинули 20 осіб, включаючи командира "Талібану".

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31 07 2018 12:39
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