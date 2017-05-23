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В Афганістані через напад бойовиків на армійську базу загинули 10 солдатів

Вдалося ліквідувати щонайменше 12 нападників
Бойовики напали на базу урядових військ Афганістану в провінції Кандагар.
В Афганістані через напад бойовиків на армійську базу загинули 10 солдатів Фото: aa.com.tr

У результаті нападу загинули 10 солдатів, ще 9 отримали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на представника оборонного відомства країни.

Атака сталася незадовго до півночі в понеділок.

Представник міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі сказав, що вдалося ліквідувати щонайменше 12 нападників.

Нагадаємо, що бойовики ісламістського угруповання Талібан під час рейду на півдні Афганістану вбили 20 поліцейських.

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23 05 2017 12:57
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