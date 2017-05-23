НОВИНИБойовики напали на базу урядових військ Афганістану в провінції Кандагар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані через напад бойовиків на армійську базу загинули 10 солдатів
Вдалося ліквідувати щонайменше 12 нападників
Фото: aa.com.tr
У результаті нападу загинули 10 солдатів, ще 9 отримали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на представника оборонного відомства країни.
Атака сталася незадовго до півночі в понеділок.
Представник міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі сказав, що вдалося ліквідувати щонайменше 12 нападників.
Нагадаємо, що бойовики ісламістського угруповання Талібан під час рейду на півдні Афганістану вбили 20 поліцейських.
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