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В Афганістані через вибух у релігійній школі загинув глава духовенства, поранені діти

Жодна з місцевих терористичних груп досі не взяла на себе відповідальність за напад
Унаслідок вибуху в афганській релігійній школі загинув священнослужитель і поранені четверо учнів.
В Афганістані через вибух у релігійній школі загинув глава духовенства, поранені діти Фото: ap.org

Про це повідомляє АР із посиланням на афганських чиновників.

"Бомбардування у релігійній школі в північній провінції Парван призвело до смерті головного священика і поранення чотирьох учнів", – йдеться в повідомленні.

Вибух стався у вівторок уранці в медресі (середній загальноосвітній школі і мусульманській семінарії за сумісництвом) в Чаракарі.

За словами заступника губернатора Шаха Валі Шахіда, під час вибуху загинув глава духовенства Парван Мавлаві Абдул Рахім Ханафі, який з невідомих поки що причин був головною ціллю бомбардування.

Жодна з місцевих терористичних груп досі не взяла на себе відповідальність за напад.

Заступник губернатора провінції засудив цей інцидент як "терористичний акт". 

Триває розслідування того, як бомба була доставлена до навчального класу.

Нагадаємо, в Афганістані був убитий глава бойовиків "Ісламської держави" Абдул Хасіб.

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09 05 2017 23:00
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