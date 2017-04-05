В Афганістані фотограф зафіксувала вибух, від якого загинула
Військовий спеціаліст Гільда Клейтон, якій було 22 роки, і четверо солдатів Національнох армії Афганістану загинули 2 липня 2013 року, коли під час навчань розірвався мінометний снаряд.
Американські війська оприлюднили також фото афганця, якого спеціаліст Клейтон навчала фотожурналістики. Він був серед загиблих у той день. Про це повідомляє ВВС.
Нещасний випадок стався в східній області Лагман.
Ці фото опублікував журнал Military Review.
Фото: HILDA CLAYTON
"Смерть Клейтон показує, що жінки-солдати все частіше нарівні з колегами-чоловіками потрапляють у небезпечні ситуації", - пише видання.
Ці фото опубліковано за згодою рідних Клейтон.
Фахівець з технологій візуальної журналістики, Гільда Клейтон народилася в штаті Джорджія. На її честь названо фотопремію, яку присуджує міністерство оборони США.
Військові фотографи мають пройти п'ятиденне випробування на витривалість і технічну вправність, щоб мати можливість висуватися на премію імені Спеціаліста Гільди Клейтон "Найкраща бойова камера".
Нагадаємо, за даними ООН, понад 700 журналістів загинули за останнє десятиліття.
У жовтні минулого року у лівійському місті Сирт від кулі снайпера загинув голландський фотожурналіст Джерон Орлеманс.
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