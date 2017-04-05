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В Афганістані фотограф зафіксувала вибух, від якого загинула

Ці фото опубліковано за згодою рідних Клейтон
Збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом в Афганістані у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.
В Афганістані фотограф зафіксувала вибух, від якого загинула Знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала. Фото: US ARMY

Військовий спеціаліст Гільда Клейтон, якій було 22 роки, і четверо солдатів Національнох армії Афганістану загинули 2 липня 2013 року, коли під час навчань розірвався мінометний снаряд.

Американські війська оприлюднили також фото афганця, якого спеціаліст Клейтон навчала фотожурналістики. Він був серед загиблих у той день. Про це повідомляє ВВС.

Нещасний випадок стався в східній області Лагман.

Ці фото опублікував журнал Military Review.


Фото: HILDA CLAYTON

"Смерть Клейтон показує, що жінки-солдати все частіше нарівні з колегами-чоловіками потрапляють у небезпечні ситуації", - пише видання.

Ці фото опубліковано за згодою рідних Клейтон.

Фахівець з технологій візуальної журналістики, Гільда Клейтон народилася в штаті Джорджія. На її честь названо фотопремію, яку присуджує міністерство оборони США.

Військові фотографи мають пройти п'ятиденне випробування на витривалість і технічну вправність, щоб мати можливість висуватися на премію імені Спеціаліста Гільди Клейтон "Найкраща бойова камера".

Нагадаємо, за даними ООН, понад 700 журналістів загинули за останнє десятиліття.

У жовтні минулого року у лівійському місті Сирт від кулі снайпера загинув голландський фотожурналіст Джерон Орлеманс.

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04 05 2017 16:51
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