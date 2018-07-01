CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 20 бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" були ліквідовані у результаті авіаудару військових на північному сході країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані ліквідували близько 20 бойовиків ІДІЛ
Удару було завдано по табору ІДІЛ, розташованому в провінції Лагман
Фото: Reuters
Афганським військовим вдалося знищити двох лідерів терористів, повідомляє агентство Khaama.
Зазначається, що удару було завдано по табору ІДІЛ, розташованому в провінції Лагман.
У збройних силах Афганістану повідомили, що місцеві жителі в результаті атаки не постраждали.
Нагадаємо, що в Іраку та Сирії за останні три тижні в результаті авіаударів очолюваної США коаліції загинули троє високопоставлених командирів "Ісламської держави".
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07 01 2018 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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