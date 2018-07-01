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В Афганістані ліквідували близько 20 бойовиків ІДІЛ

Удару було завдано по табору ІДІЛ, розташованому в провінції Лагман
Щонайменше 20 бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" були ліквідовані у результаті авіаудару військових на північному сході країни.
В Афганістані ліквідували близько 20 бойовиків ІДІЛ Фото: Reuters

Афганським військовим вдалося знищити двох лідерів терористів, повідомляє агентство Khaama.

Зазначається, що удару було завдано по табору ІДІЛ, розташованому в провінції Лагман.

У збройних силах Афганістану повідомили, що місцеві жителі в результаті атаки не постраждали.

Нагадаємо, що в Іраку та Сирії за останні три тижні в результаті авіаударів очолюваної США коаліції загинули троє високопоставлених командирів "Ісламської держави".

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07 01 2018 11:58
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