В Афганістані ліквідували близько 20 бойовиків ІДІЛ Удару було завдано по табору ІДІЛ, розташованому в провінції Лагман

Щонайменше 20 бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" були ліквідовані у результаті авіаудару військових на північному сході країни.

Фото: Reuters

Афганським військовим вдалося знищити двох лідерів терористів, повідомляє агентство Khaama. Зазначається, що удару було завдано по табору ІДІЛ, розташованому в провінції Лагман. У збройних силах Афганістану повідомили, що місцеві жителі в результаті атаки не постраждали. Нагадаємо, що в Іраку та Сирії за останні три тижні в результаті авіаударів очолюваної США коаліції загинули троє високопоставлених командирів "Ісламської держави".

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