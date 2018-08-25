CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сході Афганістану, в місті Джалалабад стався напад терориста-смертника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані смертник підірвав бомбу: є загиблі
На цей момент ніхто не взяв на себе відповідальність за напад
Фото: EPA
Теракт стався біля офісу виборчої комісії Афганістану, де в той момент перебували десятки людей, повідомляє Reuters.
У результаті нападу загинуло щонайменше троє людей, ще вісім отримали поранення.
Нагадаємо, що в Афганістані таліби угруповання "Талібан" напали на військовий контрольно-пропускний пункт.
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25 08 2018 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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