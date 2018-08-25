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В Афганістані смертник підірвав бомбу: є загиблі

На цей момент ніхто не взяв на себе відповідальність за напад
На сході Афганістану, в місті Джалалабад стався напад терориста-смертника.
В Афганістані смертник підірвав бомбу: є загиблі Фото: EPA

Теракт стався біля офісу виборчої комісії Афганістану, де в той момент перебували десятки людей, повідомляє Reuters.

У результаті нападу загинуло щонайменше троє людей, ще вісім отримали поранення.

Нагадаємо, що в Афганістані таліби угруповання "Талібан" напали на військовий контрольно-пропускний пункт.

 

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25 08 2018 17:14
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