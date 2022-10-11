В Афганістані "Талібан" заборонив жінкам відвідувати парки розваг

Афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі. Напередодні міністерство моралі "Талібану" анонсувало обмеження доступу жінок до громадських парків.

Афганістан, Чагчаран, 2 червня 2014 року. Жінка позує під час передвиборчої кампанії кандидата у президенти Абдулли Абдулли. Вибори в Афганістані відбудуться 14 червня. Новий президент керуватиме країною і боротиметься з Талібаном без підтримки сил НАТО. Фото: АFР

Речник Міністерства пропаганди доброчесності та запобігання пороку (MPVPV) підтвердив, що "Талібан" обмежить жінкам доступ до парків, але не надав додаткових подробиць. Згідно з попереднім правилом MPVPV, парки та, зокрема, відкриті місця мають бути розділені за статтю, а у певні дні їх зможуть відвідувати тільки жінки.

Жителька Кабулу Масума, яка попросила опублікувати лише імʼя з міркувань безпеки, планувала відвідати парк разом із онуком, але їй відмовили.

"Коли мати приходить зі своїми дітьми, їм мають дозволити зайти в парк, тому що ці діти не бачили нічого хорошого ... вони повинні грати та розважатися. Я їх дуже просила, але вони не пустили нас всередину парку, і зараз ми повертаємося додому", – сказала вона журналістам.

Працівники одного з парків розваг у Кабулі підтвердили, що чиновники "Талібану" сказали їм не пускати жінок у парк.