CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАфганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі. Напередодні міністерство моралі "Талібану" анонсувало обмеження доступу жінок до громадських парків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані "Талібан" заборонив жінкам відвідувати парки розваг
Афганістан, Чагчаран, 2 червня 2014 року. Жінка позує під час передвиборчої кампанії кандидата у президенти Абдулли Абдулли. Вибори в Афганістані відбудуться 14 червня. Новий президент керуватиме країною і боротиметься з Талібаном без підтримки сил НАТО. Фото: АFР
Про це пише Reuters.
Речник Міністерства пропаганди доброчесності та запобігання пороку (MPVPV) підтвердив, що "Талібан" обмежить жінкам доступ до парків, але не надав додаткових подробиць. Згідно з попереднім правилом MPVPV, парки та, зокрема, відкриті місця мають бути розділені за статтю, а у певні дні їх зможуть відвідувати тільки жінки.
Жителька Кабулу Масума, яка попросила опублікувати лише імʼя з міркувань безпеки, планувала відвідати парк разом із онуком, але їй відмовили.
"Коли мати приходить зі своїми дітьми, їм мають дозволити зайти в парк, тому що ці діти не бачили нічого хорошого ... вони повинні грати та розважатися. Я їх дуже просила, але вони не пустили нас всередину парку, і зараз ми повертаємося додому", – сказала вона журналістам.
Працівники одного з парків розваг у Кабулі підтвердили, що чиновники "Талібану" сказали їм не пускати жінок у парк.
Нагадаємо, що торік Таліби заборонили жінкам зніматися у теледрамах.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 11 2022 13:10 МЕДІА
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян
- Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд
СТАТТІ