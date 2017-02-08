В Афганістані терорист-смертник атакував конвой НАТО
"Приблизно в полудні замінований автомобіль атакував конвой іноземних сил у районі Даман в Кандагарі", - заявив представник афганської поліції Зія Дуррані, повідомляє Al Jazeera.
У своїй заяві НАТО підтвердив атаку на конвой в Афганістані та повідомив про втрати, проте не надав детальної інформації.
"Рішуча підтримка" (Resolute Support - небойова місія НАТО в Афганістані) підтверджує, що конвой НАТО був атакований сьогодні вдень у Кандагарі. Внаслідок атаки є втрати", - йдеться у заяві.
Очевидці атаки повідомили, що бачили, як з підірваної машини НАТО витягли три тіла, які в подальшому було евакуйовано вертольотом. Загалом у конвої було три машини.
Повідомляється, що бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" взяли на себе відповідальність за напад біля афганської розвідувальної бази швидкого реагування на території Шор-Андам в районі Даман.
За словами очевидців, внаслідок нападу згоріли два іноземних автомобілі.
Нагадаємо, сьогодні в Афганістані стався вибух у шиїтській мечеті, в результаті якого загинули не менше 20 людей
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