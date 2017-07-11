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В Афганістані терористи напали на приватну телекомпанію, є загиблі

Один із зловмисників був убитий охоронцями
Бойовики напали на приватну телевізійну станцію Shamshad TV в столиці Афганістану Кабулі.
В Афганістані терористи напали на приватну телекомпанію, є загиблі Фото:Reuters

Працівник телецентру, який був свідком нападу, повідомив, що озброєні чоловіки спочатку здійснили вибух, а потім увійшли до будівлі, передає Reuters.

Афганський чиновник повідомив, що один із зловмисників був убитий охоронцями.

За інформацією BBC, очевидці події розповіли, що бойовики під час штурму телестанції вбили деяких співробітників телеканалу.

Нагадаємо, що в Афганістані на північний захід від Кабула підірвали цистерни з паливом, у результаті чого загинули не менше 15 людей, ще 27 постраждали.

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07 11 2017 09:58
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