CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики напали на приватну телевізійну станцію Shamshad TV в столиці Афганістану Кабулі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані терористи напали на приватну телекомпанію, є загиблі
Один із зловмисників був убитий охоронцями
Фото:Reuters
Працівник телецентру, який був свідком нападу, повідомив, що озброєні чоловіки спочатку здійснили вибух, а потім увійшли до будівлі, передає Reuters.
Афганський чиновник повідомив, що один із зловмисників був убитий охоронцями.
За інформацією BBC, очевидці події розповіли, що бойовики під час штурму телестанції вбили деяких співробітників телеканалу.
Нагадаємо, що в Афганістані на північний захід від Кабула підірвали цистерни з паливом, у результаті чого загинули не менше 15 людей, ще 27 постраждали.
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