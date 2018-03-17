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В Афганістані троє осіб стали жертвами підриву автомобіля

Всі поранені та загиблі під час вибуху були цивільними
У столиці Афганістану Кабулі вибухнув автомобіль, унаслідок вибуху троє людей загинуло, ще двоє зазнали травм.
В Афганістані троє осіб стали жертвами підриву автомобіля Фото: AP

Про це повідомляє Reuters.

Представник міністра внутрішніх справ країни Наджіб Данеш розповів, що всі поранені та загиблі під час вибуху були цивільними.

Наголошується, що вибух стався біля будівлі, в якій міститься іноземна компанія-підрядник.

Нагадаємо, 14 березня на заході Афганістану у провінції Фарах бойовики атакували контрольно-пропускний пункт, загинули щонайменше 10 силовиків.

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17 03 2018 13:15
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