CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Афганістану Кабулі вибухнув автомобіль, унаслідок вибуху троє людей загинуло, ще двоє зазнали травм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані троє осіб стали жертвами підриву автомобіля
Всі поранені та загиблі під час вибуху були цивільними
Фото: AP
Про це повідомляє Reuters.
Представник міністра внутрішніх справ країни Наджіб Данеш розповів, що всі поранені та загиблі під час вибуху були цивільними.
Наголошується, що вибух стався біля будівлі, в якій міститься іноземна компанія-підрядник.
Нагадаємо, 14 березня на заході Афганістану у провінції Фарах бойовики атакували контрольно-пропускний пункт, загинули щонайменше 10 силовиків.
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17 03 2018 13:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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