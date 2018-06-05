В Афганістані у мечеті пролунав вибух, 13 людей загинуло

У провінції Хост на сході Афганістану в мечеті пролунав вибух. Наразі відомо щонайменше про 13 загиблих та 29 поранених.

За повідомленнями поліції, кількість загиблих найближчим часом може збільшитися, - повідомляє Reuters.

Вибухівка спрацювала, коли в мечеті були люди після обідньої молитви. Речник поліції Басір Біна припустив, що вибух, швидше за все, стався через вибухівку, яку залишили в мечеті, а не через терориста-смертника.

Приміщення цієї мечеті також використовувалося як центр реєстрації виборців на парламентських виборах у жовтні.

Жодне з терористичних угруповань, що діють на території країни, поки не взяло на себе відповідальність за вибух. Але і Талібан, і місцевий осередок Ісламської держави не схвалюють проведення демократичних виборів у країні.

Як повідомлялося, 30 квітня, пролунали два вибухи в районі Кабула, де розташовано представництва іноземних держав, а також розвідувальне агентство Афганістану. Перший вибух стався о 8:00 за місцевим часом, його здійснив терорист-смертник на мотоциклі. Другий – (у тому самому районі) через 20 хв, коли на місце інциденту прибули екстрені служби і ЗМІ. Серед загиблих були 9 журналістів (більшості з них не було й 30 років). За даними організації "Репортери без кордонів", теракти 30 квітня – найбільш тяжке посягання на співробітників ЗМІ в Афганістані з моменту повалення талібів у 2001 році.

Унаслідок терактів у Кабулі 30 квітня загинуло десятеро журналістів, поранення дістало ще шестеро. Відповідальність за скоєне взяли на себе терористи ІДІЛ.