В Афганістані унаслідок нападу талібів на базу військових загинули понад 100 силовиків

Унаслідок нападу бойовиків-талібів на базу афганський військових у уцентральний частині Афганістану загинули десятки співробітників служб безпеки.

Зазначається, що якщо кількість жертв підтвердиться, цей напад стане одним із "найбільш смертоносніших нападів повстанців за останні місяці", повідомляє Reuters.

Напад стався у провінці Вардак на захід від Кабула: бойовики в'їхали у пункт пропуску на автомобілі, заповненому вибухівкою, згодом нападники відкрили вогонь по навчальному центру.

"Унаслідок вибуху всередині військового навчального центру загинули 126 осіб, серед загиблих восьмеро спеціальних призначенців", - повідомив Reuters анонімно високопоставлений чиновник міністерства оборони у Кабулі.

Місцеві чиновники офіційно повідомили, що під час нападу талібі загинули "десятки військовослужбовців і співробітників Служби нацбезпеки", однак кількість жертв не вказали.

Нагадаємо, що терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою поруч із військовою базою в афганському місті Майдані Шахрі, столиці провінції Вардак.