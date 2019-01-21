В Афганістані унаслідок нападу талібів на базу військових загинули понад 100 силовиків
Зазначається, що якщо кількість жертв підтвердиться, цей напад стане одним із "найбільш смертоносніших нападів повстанців за останні місяці", повідомляє Reuters.
Напад стався у провінці Вардак на захід від Кабула: бойовики в'їхали у пункт пропуску на автомобілі, заповненому вибухівкою, згодом нападники відкрили вогонь по навчальному центру.
"Унаслідок вибуху всередині військового навчального центру загинули 126 осіб, серед загиблих восьмеро спеціальних призначенців", - повідомив Reuters анонімно високопоставлений чиновник міністерства оборони у Кабулі.
Місцеві чиновники офіційно повідомили, що під час нападу талібі загинули "десятки військовослужбовців і співробітників Служби нацбезпеки", однак кількість жертв не вказали.
Нагадаємо, що терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою поруч із військовою базою в афганському місті Майдані Шахрі, столиці провінції Вардак.
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