Шістьох працівників Червоного Хреста вбили в Афганістані

Наразі ніхто не взяв відповідальності за вбивство

Шістьох працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста застрелили у місті Джаузджан на півночі Афганістану.

Влада підозрює у атаці бойовиків "Ісламської держави", інформує BBC.

За даними афганських посадовців, працівники гуманітарної організації були вбиті у районі Куш Тепа. Ті, що пережили стрілянину, повідомляють, що очікували викрадення.

МКЧС підтверджує загибель своїх співробітників, але не має жодних підозр щодо того, хто винний у стрілянині.

Зазначається, що угруповання "Ісламська держава" активізувалося в Афганістані з 2015 року і бере на себе відповідальність за теракти на сході країни та у столиці.

Наразі ніхто не взяв відповідальності за вбивство працівників Червоного Хреста.

Це не перший напад на гуманітарних працівників у Афганістані. В 2013 році офіс Червоного Хреста був атакований талібами.

Також сьогодні, 8 лютого в результаті вибуху смертника поблизу Верховного суду Афганістану в Кабулі загинуло принаймні 20 осіб.