Шістьох працівників Червоного Хреста вбили в Афганістані
Влада підозрює у атаці бойовиків "Ісламської держави", інформує BBC.
За даними афганських посадовців, працівники гуманітарної організації були вбиті у районі Куш Тепа. Ті, що пережили стрілянину, повідомляють, що очікували викрадення.
МКЧС підтверджує загибель своїх співробітників, але не має жодних підозр щодо того, хто винний у стрілянині.
Зазначається, що угруповання "Ісламська держава" активізувалося в Афганістані з 2015 року і бере на себе відповідальність за теракти на сході країни та у столиці.
Наразі ніхто не взяв відповідальності за вбивство працівників Червоного Хреста.
Це не перший напад на гуманітарних працівників у Афганістані. В 2013 році офіс Червоного Хреста був атакований талібами.
Також сьогодні, 8 лютого в результаті вибуху смертника поблизу Верховного суду Афганістану в Кабулі загинуло принаймні 20 осіб.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, 41 особа зазнала поранень.
На думку поліції, смертник хотів підірвати працівників суду, які виходили на вулицю після роботи.
Поки жодне з угруповань не взяло відповідальність за теракт.
Раніше iPress.ua повідомляв, що терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.
Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".
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