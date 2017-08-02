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Шістьох працівників Червоного Хреста вбили в Афганістані

Наразі ніхто не взяв відповідальності за вбивство
Шістьох працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста застрелили у місті Джаузджан на півночі Афганістану.
Шістьох працівників Червоного Хреста вбили в Афганістані Фото:AFP

Влада підозрює у атаці бойовиків "Ісламської держави", інформує BBC.

За даними афганських посадовців, працівники гуманітарної організації були вбиті у районі Куш Тепа. Ті, що пережили стрілянину, повідомляють, що очікували викрадення.

МКЧС підтверджує загибель своїх співробітників, але не має жодних підозр щодо того, хто винний у стрілянині.

Зазначається, що угруповання "Ісламська держава" активізувалося в Афганістані з 2015 року і бере на себе відповідальність за теракти на сході країни та у столиці.

Наразі ніхто не взяв відповідальності за вбивство працівників Червоного Хреста.

Це не перший напад на гуманітарних працівників у Афганістані. В 2013 році офіс Червоного Хреста був атакований талібами.

Також сьогодні, 8 лютого в результаті вибуху смертника поблизу Верховного суду Афганістану в Кабулі загинуло принаймні 20 осіб.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, 41 особа зазнала поранень.

На думку поліції, смертник хотів підірвати працівників суду, які виходили на вулицю після роботи.

Поки жодне з угруповань не взяло відповідальність за теракт.

Раніше iPress.ua повідомляв, що  терорист-смертник підірвав себе біля будівель парламенту у Кабулі, після чого пролунав вибух автомобіля під час спланованої операції.

Напади сталися в годину пік у районі, де зазвичай перебуває багато людей.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак є підозри щодо причетності до атак терористів з "Талібану".

Унаслідок подвійного вибуху у столиці Афганістану Кабулі загинуло близько 50 осіб, поранено щонайменше 45 людей.
 
В афганській провінції Кандагар були поранені її губернатор Хамаюн Азізі і посол Об'єднаних Арабських Еміратів Джума Мухамад Абдула аль-Каабівнаслідок теракту.

 

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08 02 2017 15:29
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