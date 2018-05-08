В Афганістані вбито трьох членів місії НАТО
Напад стався у той час, як члени місії здійснювали патрулювання. У результаті вибуху також поранено ще одного члена місії, американця, та двох афганських військових, повідомляє сайт місії.
Відповідно до політики місії "Рішуча підтримка", громадянство загиблих не розкривається до офіційного повідомлення відповідними національними органами влади.
За інформацією телеканалу Tolo News, в неділю вранці терорист-смертник підірвався в автомобілі біля конвою іноземних військ у східній провінції Парван. За даними телеканалу, відповідальність за атаку взяв на себе радикальний рух "Талібан"
"Рішуча підтримка" - небойова місія НАТО в Афганістані, участь у якій беруть і українські військові. Місія була започаткована з 1 січня 2015 року. Місія спрямована в першу чергу на навчання, консультування і допомогу силовим міністерствам на національному та інституційному рівнях і на більш високих рівнях армії і поліції.
Нагадаємо, що кількість загиблих у результаті терористичної атаки на мечеть в афганському місті Гардез збільшилася до 39 осіб.
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