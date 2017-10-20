В Афганістані вдруге за день стався теракт в мечеті: кількість загиблих зросла до 72

Щонайменше 72 людини, включаючи дітей, загинули в результаті двох сьогоднішніх терактів у шиїтських мечетях в Афганістані.

Перший напад стався у столиці Кабулі. Терорист зайшов до мечеті і підірвав вибуховий пристрій під час молитви, повідомляє Reuters.

В результаті вибуху в мечеті імама Замана загинули 39 людей, 45 отримали поранення.

Інший теракт стався в центральній провінції Гур, де смертник так само вчинив вибух у мечеті. Загинули 33 людини, понад 40 отримали поранення.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напади, але нещодавно подібні теракти у шиїтських мечетях скоїли члени "Ісламської держави".

Останній напад на шиїтську мечеть в Кабулі стався 29 вересня, тоді загинули шість осіб.

Відзначимо, що впродовж тижня в Афганістані сталися декілька терактів.

Зокрема, смертник угруповання Талібан підірвав автівку, і ще декілька людей влаштували стрілянину, внаслідок чого загинули щонайменше 61 людина, і поранено - 160. Троє офіційних осіб повідомили, що серед загиблих шеф поліції провінції.

Також бойовики "Талібану" в четвер, 19 жовтня, здійснили напад на базу армії Афганістану в окрузі Мейнванд провінції Кандагар. За попередніми даними, внаслідок нападу загинули щонайменше 40 військових, 24 отримали поранення.