Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Афганістані вдруге за день стався теракт в мечеті: кількість загиблих зросла до 72

В обох випадках діяли терористи-смертники
Щонайменше 72 людини, включаючи дітей, загинули в результаті двох сьогоднішніх терактів у шиїтських мечетях в Афганістані.
В Афганістані вдруге за день стався теракт в мечеті: кількість загиблих зросла до 72 Фото: Ishtiaq Mehsud / Associated Press

Перший напад стався у столиці Кабулі. Терорист зайшов до мечеті і підірвав вибуховий пристрій під час молитви,  повідомляє Reuters.

В результаті вибуху в мечеті імама Замана загинули 39 людей, 45 отримали поранення.

Інший теракт стався в центральній провінції Гур, де смертник так само вчинив вибух у мечеті. Загинули 33 людини, понад 40 отримали поранення.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напади, але нещодавно подібні теракти у шиїтських мечетях скоїли члени "Ісламської держави".

Останній напад на шиїтську мечеть в Кабулі стався 29 вересня, тоді загинули шість осіб.

Відзначимо, що впродовж тижня в Афганістані сталися декілька терактів.

Зокрема, смертник угруповання Талібан підірвав автівку, і ще декілька людей влаштували стрілянину, внаслідок чого загинули щонайменше 61 людина, і поранено - 160. Троє офіційних осіб повідомили, що серед загиблих шеф поліції провінції.

Також бойовики "Талібану" в четвер, 19 жовтня, здійснили напад на базу армії Афганістану в окрузі Мейнванд провінції Кандагар. За попередніми даними, внаслідок нападу загинули щонайменше 40 військових, 24 отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2017 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.