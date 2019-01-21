В Афганістані вибух біля військової бази: 12 загиблих, 27 поранених

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Талібан"

Терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою поруч із військовою базою в афганському місті Майдані Шахрі, столиці провінції Вардак.

Інцидент стався о 7 ранку за місцевим часом. Троє нападників намагалися потрапити на базу, відкривши вогонь біля входу. Вони були вбиті в перестрілці з військовими. Після цього четвертий нападник підірвав автомобіль недалеко від бази, повідомляє афганське агентство Tolo News.

За інформацією місцевих чиновників, в результаті вибуху загинули 12 людей, ще 27 отримали поранення.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Талібан".

Також, в Афганістані стався напад на автоколону губернатора південної провінції Логар, в результаті якого загинули вісім членів сил безпеки Афганістану.