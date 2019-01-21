CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою поруч із військовою базою в афганському місті Майдані Шахрі, столиці провінції Вардак.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані вибух біля військової бази: 12 загиблих, 27 поранених
Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Талібан"
Фото: reuters.com
Інцидент стався о 7 ранку за місцевим часом. Троє нападників намагалися потрапити на базу, відкривши вогонь біля входу. Вони були вбиті в перестрілці з військовими. Після цього четвертий нападник підірвав автомобіль недалеко від бази, повідомляє афганське агентство Tolo News.
За інформацією місцевих чиновників, в результаті вибуху загинули 12 людей, ще 27 отримали поранення.
Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Талібан".
Також, в Афганістані стався напад на автоколону губернатора південної провінції Логар, в результаті якого загинули вісім членів сил безпеки Афганістану.
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21 01 2019 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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