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В Афганістані викрали більше п'ятдесяти фермерів

У поліції у скоєнні злочину підозрюють бойовиків "Талібану"
В Афганістані бойовики руху "Талібан" викрали 52 чоловіків-фермерів з узбецької громади.
В Афганістані викрали більше п Фото: 112.ua

Інцидент стався в середу, 15 лютого, в розташованій на півночі країни провінції Джаузджан, -  повідомляє видання Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

"Всі викрадені проживали у трьох селах, розташованих в районі міста Дарз-Ааб, і були викрадені під час польових робіт", - повідомляє видання.

Як відзначають в поліції провінції Джаузджан, у викраденні людей підозрюють бойовиків руху "Талібан", який контролює більшу частину території провінції.

"Талібан несе відповідальність за цей акт, так як вони контролюють ті області. Зараз ряд старійшин з Дарз-Ааб, включаючи начальника поліції, намагаються поговорити з талібами, щоб звільнити цих людей", - заявив прес-секретар начальника поліції Джаузджан Мохаммад Риза Горі.

При цьому в поліції відзначають, що в разі, якщо ж домовитися про звільнення бранців не вийде - поліція планує провести операцію по їх звільненню.

Нагадаємо, що 8 лютого шістьох працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста застрелили у місті Джаузджан на півночі Афганістану.

Зазначимо, що згідно зі звітом Генерального інспектора США по відновленню Афганістану станом на листопад 2016 року, уряд Афганістану контролює лише 57 відсотків території країни.

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15 02 2017 15:10
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