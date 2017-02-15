В Афганістані викрали більше п'ятдесяти фермерів
Інцидент стався в середу, 15 лютого, в розташованій на півночі країни провінції Джаузджан, - повідомляє видання Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
"Всі викрадені проживали у трьох селах, розташованих в районі міста Дарз-Ааб, і були викрадені під час польових робіт", - повідомляє видання.
Як відзначають в поліції провінції Джаузджан, у викраденні людей підозрюють бойовиків руху "Талібан", який контролює більшу частину території провінції.
"Талібан несе відповідальність за цей акт, так як вони контролюють ті області. Зараз ряд старійшин з Дарз-Ааб, включаючи начальника поліції, намагаються поговорити з талібами, щоб звільнити цих людей", - заявив прес-секретар начальника поліції Джаузджан Мохаммад Риза Горі.
При цьому в поліції відзначають, що в разі, якщо ж домовитися про звільнення бранців не вийде - поліція планує провести операцію по їх звільненню.
Нагадаємо, що 8 лютого шістьох працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста застрелили у місті Джаузджан на півночі Афганістану.
Зазначимо, що згідно зі звітом Генерального інспектора США по відновленню Афганістану станом на листопад 2016 року, уряд Афганістану контролює лише 57 відсотків території країни.
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