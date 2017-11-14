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В Афганістані загинули 22 поліцейських через атаку талібів

Урядові сили вбили 45 бойовиків та поранили ще 35
Бойовики радикального ісламістського угруповання "Талібан" у вівторок протягом шести годин скоїли напади на більше десятка контрольно-пропускних пунктів у афганській провінції Кандагар, внаслідок чого загинули понад 20 правоохоронців.
В Афганістані загинули 22 поліцейських через атаку талібів Фото:rbc.ua

"У результаті атак загинули 22 поліцейських та ще 15 отримали поранення", - повідомляє Reuters з посиланням на чиновників. 

За словами місцевих чиновників, під час зіткнень урядові сили вбили 45 бойовиків та поранили ще 35. Жоден з контрольно-пропускних пунктів не був захоплений під час нічних нападів.

"Наші сили чинили опір, поки не отримали підкріплення та повітряну підтримку. Таліби були розгромлені", - заявила речник начальника поліції Кандагара Зія Дуррані. 

У свою чергу "Талібан" повідомив через соцмережу, що вони вбили 43 поліцейських та знищили 13 броньованих транспортних засобів. Як відомо, угруповання часто перебільшує свої військові "успіхи".

Крім цього, за словами уряду провінції, у вівторок таліби також напали на Бала-Болук у західній провінції Фарах. У результаті нападу загинули восьмеро військових та ще троє дістали поранення.

Нагадаємо, на початку місяця в Афганістані на північний захід від Кабула підірвали цистерни з паливом, у результаті чого загинули не менше 15 людей, ще 27 постраждали.

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14 11 2017 11:08
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