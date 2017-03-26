В Афганістані знищили бойовика Аль-Каїди

Він був причетний до вибуху в готелі Mariott в Ісламабаді 20 вересня 2008 року

В Афганістані за допомогою безпілотника знищений бойовик Аль-Каїди Карі Ясін.

Удар був нанесений в афганській провінції Пактіка 19 березня.Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Пентагон.

За даними Пентагону, уродженець Пакистану Карі Ясін був причетний до вибуху в готелі Mariott в Ісламабаді 20 вересня 2008 року. В результаті атаки загинули десятки людей, в тому числі, американські військові Родольфо Родрігес і Метью о'брайан.

Нагадаємо, у лютому у сирійській провінції Ідліб унаслідок удару безпілотника був убитий заступник лідера "Аль-Каїди" Абу Хайр аль-Масрі.