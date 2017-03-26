CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Афганістані за допомогою безпілотника знищений бойовик Аль-Каїди Карі Ясін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані знищили бойовика Аль-Каїди
Він був причетний до вибуху в готелі Mariott в Ісламабаді 20 вересня 2008 року
Фото: frontpagemag.com
Удар був нанесений в афганській провінції Пактіка 19 березня.Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Пентагон.
За даними Пентагону, уродженець Пакистану Карі Ясін був причетний до вибуху в готелі Mariott в Ісламабаді 20 вересня 2008 року. В результаті атаки загинули десятки людей, в тому числі, американські військові Родольфо Родрігес і Метью о'брайан.
Нагадаємо, у лютому у сирійській провінції Ідліб унаслідок удару безпілотника був убитий заступник лідера "Аль-Каїди" Абу Хайр аль-Масрі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 03 2017 13:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків