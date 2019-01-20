В Афінах десятки тисяч людей протестують проти угоди з Македонією
Громадянські групи активізували кампанію в соціальних мережах, щоб залучити якомога більше демонстрантів на площу Синтагма на акцію протесту, яка розпочнеться о 14:00, повідомляє Ekathimerini.
Місцева влада, церкви і монастирі орендували десятки автобусів в регіонах, щоб привезти людей з усієї країни до столиці.
Організатори заявили, що очікують більшої явки, ніж в лютому минулого року. Тоді поліція заявила, що на протест вийшли 140 000 осіб, а організатори заявили, що було в 10 разів більше.
Голосування за угоду з Македонією в грецькому парламенті відбудеться наступного тижня. Очікується, що уряд зуміє отримати підтримку більшості депутатів.
В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування на Республіку Північну Македонію Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.
Заєв каже, він "переконаний у тому, що грецькі законодавці визнають історичну значимість угоди".
Набуття чинності угоди покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.
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