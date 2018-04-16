В Афінах протестують проти авіаударів у Сирії
Група прихильників грецької комуністичної партії намагалася повалити пам'ятник колишнього президента США Гаррі Трумена в центрі Афін, передає Reuters.
Протестувальники зіткнулися з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Щонайменше троє протестувальників отримали поранення. На їхніх головах було видно кров.
До мітингу приєдналися кілька сотень прихильників комуністичної партії. Деякі з них спалювали прапори США.
За даним грецьких ЗМІ, у акціях протесту також взяли участь студенти і школярі.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.
Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?