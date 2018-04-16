В Афінах протестують проти авіаударів у Сирії

В Афінах пройшла акція протесту у зв'язку з авіаударами західних союзників у Сирії, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією.

Група прихильників грецької комуністичної партії намагалася повалити пам'ятник колишнього президента США Гаррі Трумена в центрі Афін, передає Reuters.

Протестувальники зіткнулися з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Щонайменше троє протестувальників отримали поранення. На їхніх головах було видно кров.

До мітингу приєдналися кілька сотень прихильників комуністичної партії. Деякі з них спалювали прапори США.

За даним грецьких ЗМІ, у акціях протесту також взяли участь студенти і школярі.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.