В Африці на протест проти ООН принесли 17 трупів
"Деякі люди використовують трупи ... кажуть, що ми вбили мирних жителів", - заявив прес-секретар ООН, передає ВВС.
Демонстранти, які принесли трупи з собою, повідомили, що мертві - це нібито невинні цивільні, які загинули у сутичках між миротворцями ООН та місцевими озброєними угрупованнями.
В ООН заявили, що загиблі насправді були озброєними злочинцями, які обстрілювали миротворців та військових законного уряду.
"Вони стріляли в наших миротворців, і ми відкрили вогонь у відповідь. Тіла - результат сутичок", - заявив прес-секретар ООН Владімір Монтейро.
"Ми засуджуємо той факт, що деякі люди використовують трупи для такої пропаганди", - додав він.
Миротворці ООН та працівники Червоного Хреста після акції прибрали тіла, які залишили демонстранти.
Нагадаємо, щонайменше 15 людей загинули і ще 5 травмовані внаслідок тисняви, викликаної панікою під час благодійної роздачі харчів у Марокко.
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