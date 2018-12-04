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В Африці на протест проти ООН принесли 17 трупів

Демонстранти, які принесли трупи з собою, повідомили, що мертві - це нібито невинні цивільні
У столиці Центральноафриканської республіки Бангі місцеві мешканці принесли на акцію протесту й поклали на порозі будівлі місії ООН трупи.
В Африці на протест проти ООН принесли 17 трупів Фото: getty images

"Деякі люди використовують трупи ... кажуть, що ми вбили мирних жителів", - заявив прес-секретар ООН, передає ВВС.

Демонстранти, які принесли трупи з собою, повідомили, що мертві - це нібито невинні цивільні, які загинули у сутичках між миротворцями ООН та місцевими озброєними угрупованнями.

В ООН заявили, що загиблі насправді були озброєними злочинцями, які обстрілювали миротворців та військових законного уряду.

"Вони стріляли в наших миротворців, і ми відкрили вогонь у відповідь. Тіла - результат сутичок", - заявив прес-секретар ООН Владімір Монтейро.

"Ми засуджуємо той факт, що деякі люди використовують трупи для такої пропаганди", - додав він.

Миротворці ООН та працівники Червоного Хреста після акції прибрали тіла, які залишили демонстранти.

Нагадаємо, щонайменше 15 людей загинули і ще 5 травмовані внаслідок тисняви, викликаної панікою під час благодійної роздачі харчів у Марокко.

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12 04 2018 12:36
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