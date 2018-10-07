В Африці розбився пасажирський літак, щонайменше 20 людей постраждали, – ФОТО

У ПАР розбився пасажирський літак. Постраждали щонайменше 20 осіб, одна людина загинула.

Про це повідомляє AP.

Літак впав поблизу аеропорту Уондербум в Преторії. Внаслідок катастрофи, за останніми даними, загинув пілот, близько 20 осіб постраждали. Точних даних про те, скільки людей було на борту, немає.

Як пише The South African, авіакатастрофа могла статися при посадці. Очевидці розповіли, що бачили чорний дим, який тягнеться від хвоста літака. Причиною катастрофи, за попередньою версією, могла стати несправність двигуна.

Як повідомляє Aviation Safety Network, в аварію потрапив літак Convair CV-340, який здійснив перший політ у 1954 році. На нього була нанесена символіка нідерландської авіакомпанії Martin's Air Charter, якої зараз не існує: її перейменували на Martinair у 1966 році.

Літак планувалося 23 липня доставити в голландський музей.



Фото: twitter.com/_ArriveAlive



Фото: twitter.com/_ArriveAlive



Фото: twitter.com/_ArriveAlive



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com

Нагадаємо, винищувач МіГ-21 ВПС Румунії потрапив в аварію під час показових виступів у суботу, 7 липня. Пілот загинув.

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