В Африці вбили знімальну групу фільму про "ПВК Вагнера", – ОНОВЛЕНО

У Центральноафриканській Республіці вбили трьох російських журналістів – Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва і Кирила Радченка. Вони знімали документальний фільм про діяльність у країні російської приватної військової компанії Вагнера.

"Ми робили разом проект по ЦАР. Позавчора ввечері вони виходили на зв'язок в останній раз. Правда, дуже важко говорити, це мої друзі", – розповів BBC головний редактор Центру управління розслідуваннями Андрій Коняхин.

Дружина Джемаля Ірина Гордієнко впізнала свого чоловіка на фотографії. З нею зв'язалася офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. За словами Гордієнко, Захарова повідомила, що процес упізнання триватиме до завтра, 1 серпня, і пообіцяла якнайшвидше повернути тіло.

Загибель Джемаля BBC підтвердив його друг Максим Шевченко.

"Минулого тижня ми бачилися з Орханом, він розповідав про плани поїхати в цю прокляту Центральноафриканську республіку. Але достеменно я не знав, поїхав він туди чи ні. Він – людина, яка не знала страху, тому він міг туди поїхати", – розповів Шевченко.

Під час розмови з кореспондентом Шевченко повідомив, що йому прийшла смс про те, що Джемаль загинув.

Першим про загибель росіян повідомило AFP з посиланням на джерела. За даними агентства, у вбитих були при собі прес-карти. Тіла знайшли на дорозі за 23 км від міста Сібю. За даними джерел, вони були були вбиті "невідомими озброєними людьми".

Знімальну групу атакували близько опівночі в ніч з 30 на 31 липня. Ті, хто стріляв, влаштували їм засідку, сховавшись в кущах біля дороги, розповів агентству Reuters мер центральноафриканського міста Сібю Анрі Депеле.

Оновлення. Російське МЗС підтвердило, що у трьох росіян, убитих в Центральноафриканській республіці, були журналістські документи на імена режисера Олександра Расторгуєва, журналіста Орхана Джемаля і оператора Кирила Радченка.

"Посольство Росії в ЦАР, на жаль, не було поінформоване про перебування на території країни російських журналістів. Співробітники нашої дипмісії зараз в тісному контакті з місцевими правоохоронними органами і урядовими структурами на предмет з'ясування всіх обставин загибелі російських громадян і проведення заходів по відправці тіл на Батьківщину. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих і готові надати їх сім'ям необхідну підтримку", – зазначили у відомстві.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею 105 КК РФ (убивство) у зв'язку із загибеллю росіян.

Нагадаємо, в російському місті Єкатеринбург помер журналіст Максим Бородін, який першим написав про загибель членів загону "ПВК Вагнера" в Сирії.