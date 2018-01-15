В Африці відкопали один із найбільших діамантів світу

У гірській місцевості королівства Лесото, що знаходиться на півдні Африки знайшли один із найбільших алмазів в історії.

Алмаз розміром у два м'ячі для гольфу був знайдений на шахті Letseng компанії Gem Diamonds Ltd, повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.

Коштовність стала п'ятим за величиною каменем з коли-небудь знайдених. Йому присвоєно тип кольору D тип діаманта IIa, що означає, що він має дуже мало атомів азоту, або ж вони взагалі відсутні, і є одним із найдорожчих коштовних каменів. Такі камені складають лише 1-2% від усіх природних алмазів.

Компанія поки не визначилася із тим, чи буде вона продавати діамант і якою буде його вартість. Його важливість буде визначатися розміром і якістю відполірованих каменів, які можна вирізати з нього.

"Після того, як Gem Diamonds придбала Летсенг в 2006 році, на руднику були знайдені найвідоміші алмази в світі, включаючи 603-каратний "Обіцянка Лесото", - зазначив виконавчий директор компанії Кліффорд Елфік. - Однак, цей видатний алмаз вищої якості - найвизначніший із знайдених на сьогоднішній день. Це вражаюча знахідка".

Після публікації інформації про знахідку акції компанії підскочили на 14%.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року найбільший діамант століття продали за $53 млн.