В Африці врятованих з цирку левів убили заради ритуальних цілей

У ПАР вбили левів Хосе і Лісо, яких захисники тварин врятували з цирку в Південній Америці. Трупи левів зі знятими шкурами були знайдені в приватному заповіднику Емойя на півночі провінції Лімпопо.

"Цей випадок - не звичайне браконьєрство", - цитує The Daily Telegraph слова Мінунетти Хеузер, яка завідує Емойей разом з дочкою. У звірів були відрізані голови, хвости і лапи. Це дає привід для підозр, що вбивства були скоєні в ритуальних цілях. Знахарі нерідко використовують левові лапи в своїх зілля, інформує ВВС.

Рік тому міжнародна організація Animal Defenders International (ADI) знайшла Хосе і Лісо в цирку в Лімі. Звірів тримали в маленьких брудних клітках і постійно били. За сприяння влади Перу хижаків вдалося звільнити. Їх перевезли в Африку і поселили в Емойе.

Захисники тварин з ADI займаються переселенням врятованих тварин в Африку протягом 21 року. Тільки в 2016-му вони відправили туди 33 лева з цирків в Перу і Колумбії. В організації стверджують, що їхні підопічні вперше стали жертвами браконьєрів. ADI розглядає можливість оголошення винагороди за інформацію, яка допоможе знайти вбивць Хосе і лісо.

У березні повідомлялося, що браконьєри проникли в зоопарк міста Туара в 50 кілометрах на захід від Парижа, де увечері 6 березня застрелили білого носорога по імені Вінс заради рідкісного рога.

Нагадаємо, у приморському містечку на півдні Франції Сен-П'єр-ла-Мер в 90 км на південь від Монпельє протягом місяця загинуло від невідомої отрути понад 200 котів і кішок, а також гризуни і птахи.