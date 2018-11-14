В Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після скасування "Роттердам+"
"Вона буде на рівні імпортного паритету. У 2015 році вугілля на біржі коштувало 36-40 дол, зараз - близько 100 дол. Тобто ціна виросла в два з гаком рази. Завтра ми можемо умовно очікувати, що вона зі 100 дол повернеться до 40 дол, і тоді ціна в Україні теж повинна буде повернутися до цього рівня", - заявив Тимченко в інтерв'ю "Економічній правді".
Також він порівняв ціну на вугілля в Україні і на майданчику Роттердама.
"Сьогоднішня регульована ціна у нас - 2 535 грн за тонну. У жовтні ціна на вугілля в Роттердамі з урахуванням доставки в Україну була близько 3 тис грн за тонну", - сказав гендиректор ДТЕК.
У Тимченка немає відчуття, що розслідування Національного антикорупційного бюро по "Роттердаму" сходить нанівець.
"Ні, але моє величезне бажання, щоб це розслідування завершилося, щоб НАБУ поставило крапку. Сьогодні до НАБУ один з найвищих кредитів довіри в суспільстві. Якщо НАБУ незалежно, об'єктивно, професійно проведе розслідування і поставить крапку, виграємо, перш за все, ми", - сказав він.
Нагадаємо, що у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Воно кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).
Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКУ, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року під час розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам +") забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок.
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