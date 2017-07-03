В Ахметова відібрали два заводи у Керчі

"Рада міністрів" Криму прийняла рішення про примусовий викуп виробничих комплексів двох афілійованих з українським мільярдером Ринатом Ахметовим заводів у Керчі.

За інформацією російського видання "Коммерсантъ", яке посилається на джерела в адміністрації підприємств і "уряді" Криму напередодні, 6 березня, представники "уряду" Криму і "адміністрації" Керчі зустрілися з робітниками Керченського стрілочного заводу та Керченського металургійного комплексу і повідомили про введення на підприємствах тимчасової адміністрації. Працівникам обох підприємств також запропонували написати заяви про перехід на роботу в новостворене держпідприємство "Керченський металургійний комплекс", пообіцявши регулярну виплату зарплати.

Співрозмовник "Коммерсанта" в "уряді" Криму повідомив, що тимчасова адміністрація оцінить майно обох заводів, після чого його викуплять у попереднього власника "за справедливою ціною".

У 2014 році "держрада" Криму прийняв закон "Про особливості викупу стратегічних об'єктів у Республіці Крим", відповідно до якого "уряд" Криму отримав право визначати підприємства, що підлягають примусовому викупу, і встановлювати розмір компенсації.

Джерела "Коммерсанта" в "уряді" Криму повідомили, що рішення про викуп заводів у Керчі було прийнято у зв'язку з політичною позицією Ріната Ахметова, а також небажанням вкладати гроші в розвиток підприємств.

Керченський стрілочний завод займається виробництвом стрілочних переводів для залізниць, а також чавунного і сталевого литва, в тому числі для відливу візків вантажних вагонів. Після анексії Криму Росією завод став Керченською філією ТОВ "Краснодарська стрілочна компанія", яка орендує майно в українських власників. Аналогічну схему використовували для Керченського металургійного комплексу, який вважали одним з найбільших в Україні виробників сталевого емальованого посуду, а також пластмасових і гумотехнічних виробів для потреб залізничного транспорту. Після анексії Криму завод став філією ТОВ "Краснодарський металургійний комплекс".

Співрозмовники "Коммерсанта" в "уряді" Криму пояснили, що, за цією схемою, гроші за оренду і прибуток йшли власникам в Україні.

Нагадаємо, що після розпочатої наприкінці січня українськими активістами транспортної блокади ОРДЛО наприкінці лютого "ДНР" і "ЛНР" зажадали перереєстрації українських підприємств і сплати ними податків. Згодом "ЛНР" заявила про "тимчасову адміністрацію" на трьох підприємствах ("Краснодонвугілля", "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит"), тоді як "ДНР" стверджує, що ввела її на 43 підприємствах.

Поки підтверджується захоплення "Укртелекому", lifeсell, "Донбас-Арени" і ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" СТБ "Кірша".