В Ахметова визнали, що втратили контроль над підприємствами на окупованих територіях

Енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова повідомив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на окупованій частині Донбасу.

"Станом на 15 березня 2017 року активи групи "ДТЕК", а саме ПрАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспінське ВПП", ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", ТОВ "ДТЕК Східенерго" (ВП "Зуївська ТЕС") , ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "Техремпостачання", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ТОВ "Електроналадка", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" і ТОВ "ДТЕК Сервіс", розташовані на НКТ [неконтрольованої території], були вилучені так званими "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в біржовому повідомленні ДТЕК, інформує LB.ua.

Як уточнюють у прес-службі холдингу, директори всіх зазначених підприємств отримали повідомлення про необхідність перереєстрації в так званих "ДНР" і "ЛНР" і почали інвентаризацію майна.

"З цього моменту ДТЕК не контролює роботу цих підприємств. Компанія вважає неприйнятною вимогу про перереєстрацію наших підприємств, жодні форми тиску не змусять ДТЕК змінити юрисдикцію своїх активів", - йдеться в повідомленні прес-служби.

В енергохолдингу підкреслюють неможливість роботи зазначених підприємств окремо від української економіки.

"Підприємства, які працюють на неконтрольованій території, - частина єдиної української економічної інфраструктури. Розрив цього виробничого ланцюга унеможливить їхню роботу, шахти Донбасу не мають інших ринків збуту вугілля, робота поза правовим полем України тягне серйозні юридичні наслідки для всіх покупців продукції, постачальників обладнання і матеріалів для цих підприємств. Це фактично означає зупинку підприємств", - цитує прес-служба генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

ДТЕК має намір використовувати доступні механізми для допомоги працівникам, які втратили роботу, і відновлення контролю над підприємствами на НКТ.

"ДТЕК постарається зробити все можливе, щоб не покинути наших працівників у біді, запропонувавши можливість переведення і працевлаштування на інших підприємствах компанії. Я сподіваюся, що міжнародна судова система і верховенство права дозволять ДТЕК відновити управління. Тоді ми зможемо повернутися до повноцінної роботи", - резюмував Тимченко.

За фактом втрати контролю над підприємствами компанія звернулася в правоохоронні органи України, ДФС, податкові органи та державні фонди. Як додають у прес-службі, для захисту інтересів в українському і міжнародному правовому полі ДТЕК також залучив юридичні компанії.

Згодом металургійний холдинг Ахметова "Метінвест" повідомив про втрату контролю над такими активами внаслідок захоплення: Єнакіївського металургійного заводу, ТОВ "Метален", Харцизького трубного заводу, "Краснодонвугілля", "Комсомольського рудоуправління", Донецького коксохімічного заводу, Єнакіївського коксохімічного заводу.

Нагадаємо, DTEK Energy Group заявляє про захоплення бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.