В акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець Porter
Згідно з повідомленням, есмінець увійшов у Чорне море з метою проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі, підвищення боєздатності і можливості взаємодії наших союзників і партнерів у регіоні. Крім того, в ході свого перебування в Чорному морі Porter візьме участь у проведених Румунією навчаннях "Морський щит 2017".
Про це повідомила прес-служба 6-го флоту ВМС США.
"Porter вже протягом кількох останніх років регулярно діє в Чорному морі, демонструючи нашу постійну прихильність безпеки і стабільності в регіоні", - заявив командир есмінця капітан другого рангу Андрія Слау, пише ТАСС.
Зазначимо, що військово-морські сили (ВМС) восьми держав візьмуть участь у навчаннях НАТО "Щит моря" (Sea Shield), в ході яких будуть відпрацьовані стандартні методи відбиття повітряних, підводних і наземних атак.
У навчаннях "Щит моря" будуть задіяні 2,8 тис. військовослужбовців з Болгарії, Канади, Греції, Румунії, Іспанії, США, Туреччини та України, 16 надводних кораблів, один підводний човен і десять літаків.
Навчання пройдуть з 1 по 10 лютого у східній частині акваторії Чорного моря на площі 80 тис. кв. км.
Нагадаємо, що сьогодні на Яворівський полігон у Львівській області прибули військові інструктори з країн-учасниць НАТО: США, Канади, Великобританії, Данії, Литви і Польщі.
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