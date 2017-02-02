В акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець Porter

Корабель візьме участь у проведених Румунією навчаннях "Морський щит 2017" з 1 по 10 лютого

В акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter, оснащений керованими ракетними системами.

Згідно з повідомленням, есмінець увійшов у Чорне море з метою проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі, підвищення боєздатності і можливості взаємодії наших союзників і партнерів у регіоні. Крім того, в ході свого перебування в Чорному морі Porter візьме участь у проведених Румунією навчаннях "Морський щит 2017".

Про це повідомила прес-служба 6-го флоту ВМС США.

"Porter вже протягом кількох останніх років регулярно діє в Чорному морі, демонструючи нашу постійну прихильність безпеки і стабільності в регіоні", - заявив командир есмінця капітан другого рангу Андрія Слау, пише ТАСС.

Зазначимо, що військово-морські сили (ВМС) восьми держав візьмуть участь у навчаннях НАТО "Щит моря" (Sea Shield), в ході яких будуть відпрацьовані стандартні методи відбиття повітряних, підводних і наземних атак.

У навчаннях "Щит моря" будуть задіяні 2,8 тис. військовослужбовців з Болгарії, Канади, Греції, Румунії, Іспанії, США, Туреччини та України, 16 надводних кораблів, один підводний човен і десять літаків.

Навчання пройдуть з 1 по 10 лютого у східній частині акваторії Чорного моря на площі 80 тис. кв. км.

Нагадаємо, що сьогодні на Яворівський полігон у Львівській області прибули військові інструктори з країн-учасниць НАТО: США, Канади, Великобританії, Данії, Литви і Польщі.