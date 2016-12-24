Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Алеппо поновилися бомбардування, - правозахисники

Напередодні евакуація з міста завершилася
В районі Алеппо відновили авіаудари.
В Алеппо поновилися бомбардування, - правозахисники Фото: aa.com.tr

В районі Алеппо відновили авіаудари, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Англії, посилаючись на інформацію, отриману від місцевих жителів.

За повідомленням активістів, удари були нанесені на захід, південний захід і південь від міста, яке сирійська армія відбила у повстанців, передає ВВС.

Інформації про жертв і постраждалих в результаті нібито проведених атак у правозахисників немає.

Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про створення робочої групи, яка повинна зібрати докази військових злочинів, скоєних в Сирії.
 

Станом на вівторок, 20 грудня, зі східних кварталів Алеппо евакуйовані вже близько 25 тисяч цивільних осіб.

18 грудня у Сирії частина автобусів із повстанцями та їхніми сім’ями вирушила з останнього району східного Алеппо, зайнятого бойовиками.

Нагадаємо, що евакуація жителів захопленого сирійськими урядовими військами Алеппо була припинена через вибухи.

Згодом цивільні і повстанці чекали можливості залишили східне Алеппо. За даними ЮНІСЕФ, сотні дітей, у тому числі сироти, залишаються в пастці у східній частині міста.

Врешті-решт, Червоний Хрест відновив евакуацію людей зі східної частини сирійського Алеппо.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2016 10:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.