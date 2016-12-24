В Алеппо поновилися бомбардування, - правозахисники

В районі Алеппо відновили авіаудари.

В районі Алеппо відновили авіаудари, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Англії, посилаючись на інформацію, отриману від місцевих жителів.

За повідомленням активістів, удари були нанесені на захід, південний захід і південь від міста, яке сирійська армія відбила у повстанців, передає ВВС.

Інформації про жертв і постраждалих в результаті нібито проведених атак у правозахисників немає.

Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про створення робочої групи, яка повинна зібрати докази військових злочинів, скоєних в Сирії.