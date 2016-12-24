В Алеппо поновилися бомбардування, - правозахисники
В районі Алеппо відновили авіаудари, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Англії, посилаючись на інформацію, отриману від місцевих жителів.
За повідомленням активістів, удари були нанесені на захід, південний захід і південь від міста, яке сирійська армія відбила у повстанців, передає ВВС.
Інформації про жертв і постраждалих в результаті нібито проведених атак у правозахисників немає.
Станом на вівторок, 20 грудня, зі східних кварталів Алеппо евакуйовані вже близько 25 тисяч цивільних осіб.
18 грудня у Сирії частина автобусів із повстанцями та їхніми сім’ями вирушила з останнього району східного Алеппо, зайнятого бойовиками.
Нагадаємо, що евакуація жителів захопленого сирійськими урядовими військами Алеппо була припинена через вибухи.
Згодом цивільні і повстанці чекали можливості залишили східне Алеппо. За даними ЮНІСЕФ, сотні дітей, у тому числі сироти, залишаються в пастці у східній частині міста.
Врешті-решт, Червоний Хрест відновив евакуацію людей зі східної частини сирійського Алеппо.
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