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В "Альфа-банку" стався збій: у деяких клієнтів зникли кошти з рахунків

У прес-службі банку підтвердили інформацію
У системі "Альфа-банку" стався збій, в наслідок якого у деяких його клієнтів виникли труднощі з безготівковими розрахунками, а на банківських рахунках виник від’ємний залишок.
В "Альфа-банку" стався збій: у деяких клієнтів зникли кошти з рахунків

"Зараз банк працює над тим, аби виправити цю помилку якнайшвидше", - повідомили у прес-службі банку, інформує "Громадське".

За даними Національного банку України, "Альфа-банк" належить кільком росіянам. Зокрема, акції банку належить одному з найбагатших російських олігархів Михайлу Фрідману, який має ізраїльське громадянство. На початку 2000-х Фрідман брав активну участь у суспільному житті Росії, зокрема очолював суспільну палату РФ як представник сімей військовослужбовців. Також олігарх має тісні зв’язки з чинною президентською адміністрацією Росії.

 
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17 12 2018 14:39
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