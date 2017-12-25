В Альпах врятували 150 осіб, які застрягли на канатній дорозі Рятувальники визволили їх за допомогою вертольотів

Щонайменше 150 осіб було врятовано напередодні після того, як вони застрягли на декілька годин на канатній дорозі на французькому гірськолижному курорті Шамрус.

Фото: dw.com

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