CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 150 осіб було врятовано напередодні після того, як вони застрягли на декілька годин на канатній дорозі на французькому гірськолижному курорті Шамрус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Альпах врятували 150 осіб, які застрягли на канатній дорозі
Рятувальники визволили їх за допомогою вертольотів
Фото: dw.com
Масштабна операція з порятунку розпочалася о 15:00 за місцевим часом після того, як канатна дорога зупинилася, та була завершена до 17:30, - повідомляє BBC.
Рятувальники визволяли людей, які зависли на 25-метровій висоті над землею. Під час порятунку застосовували в тому числі вертоліт. Людей витягали через люк у даху кабіни, кожна з яких вміщає 10 осіб.
SITUATION EN DIRECT >> télécabine en panne à @Chamrousse1700 || Importante opération de secours en cours >> évacuation #chamrousse @ledauphine @Francetele @France3tv pic.twitter.com/NBMMUuJQAq— Morgane Goulot (@MommLaPomm) 24 декабря 2017 г.
Нагадаємо, французькі бейсджампери зістрибнули з вершини гори Юнгфрау (Швейцарські Альпи) і залетіли в легкомоторний літак.
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25 12 2017 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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