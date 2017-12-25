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В Альпах врятували 150 осіб, які застрягли на канатній дорозі

Рятувальники визволили їх за допомогою вертольотів
Щонайменше 150 осіб було врятовано напередодні після того, як вони застрягли на декілька годин на канатній дорозі на французькому гірськолижному курорті Шамрус.
В Альпах врятували 150 осіб, які застрягли на канатній дорозі Фото: dw.com

Масштабна операція з порятунку розпочалася о 15:00 за місцевим часом після того, як канатна дорога зупинилася, та була завершена до 17:30, - повідомляє BBC.

Рятувальники визволяли людей, які зависли на 25-метровій висоті над землею. Під час порятунку застосовували в тому числі вертоліт. Людей витягали через люк у даху кабіни, кожна з яких вміщає 10 осіб.

Нагадаємо, французькі бейсджампери зістрибнули з вершини гори Юнгфрау (Швейцарські Альпи) і залетіли в легкомоторний літак.

 
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25 12 2017 10:57
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