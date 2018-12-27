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В Альпах врятували дитину, що пробула під лавиною більше 40 хвилин

Хлопчик разом з батьками катався на лижах у небезпечній зоні
У Франції рятувальники звільнили зі снігового полону дванадцятирічного хлопчика, який на 40 хвилин опинився під снігом гірської лавини.
В Альпах врятували дитину, що пробула під лавиною більше 40 хвилин Фото: Maxppp

Дитина разом з батьками каталася на гірських лижах за межами виділених трас в районі гірського курорту Ла-Плань (французькі Альпи). В результаті, в цьому місці зійшла лавина - зона снігового завалу склала 200 на 150 метрів. На місце події швидко прибули рятувальники. Хлопчика вдалося виявити лише за допомогою спеціально навченого собаки, так як на ньому не було радіомаяка. Про це в середу, 26 грудня, повідомляє Le Figaro.

Як повідомили рятувальники, те, що дитина була знайдена живою, можна вважати справжнім дивом, так як зазвичай люди гинуть під снігом вже через 15 хвилин. У хлопчика зламана нога. Він доставлений в лікарню.

Нагадаємо, нещодавно в горах Швейцарії унаслідок сходження лавини загинули п'ять з шести лижників, які перебували на схилі гори.

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27 12 2018 16:52
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