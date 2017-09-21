CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Алжирі в результаті ДТП на трасі N6 в вилайете Адрар між містами Регган і Бордж-Бу-Аррерідж загинули 17 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Алжирі 17 людей загинули в аварії
11 з них іноземці
Фото: tvc.ru
"В результаті аварії загинули 17 людей: 11 іноземців і шість алжирців", - заявив радіослужбі Radio Algerie полковник Фарук Акура. Він зазначив, що в ДТП також постраждали ще п'ять чоловік, включаючи чотирьох іноземців.
Постраждалі були госпіталізовані до лікарні Бордж-Бу-Арреріджа. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів і з'ясовують причини аварії.
Як повідомляв iPress.ua, 1 вересня у результаті самопідриву терориста-смертника поблизу відділення поліції на заході Алжиру загинули двоє поліцейських, ще один отримав поранення.
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