В Алжирі розбився військовий літак, загинули не менше 200 осіб

В Алжирі розбився військовий літак, повідомляється про велику кількість загиблих, дані наразі уточнюються.

Є повідомлення про 14 швидких, що прибули на місце краху літака, поранених доправляють до лікарні, - повідомляє ВВС.

За даними Alarabia, на борту літака перебували 200 людей.

Як повідомляє телеканал "Аль-Хадас", військово-транспортний літак Іл-76 11 квітня вранці розбився в Алжирі. فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK — سبر (@Sabrnews) 11 квітня 2018 р. Він впав незабаром після зльоту з аеродрому військової бази в Буфаріке в 50 км на південь від столиці країни - Алжиру.

Одразу після падіння борт загорівся.

Нагадаємо, у російському місті Хабаровськ розбився вертоліт Мі-8, в результаті чого загинули шестеро осіб.