В Алжирі розбився військовий літак, загинули не менше 200 осіб
Є повідомлення про 14 швидких, що прибули на місце краху літака, поранених доправляють до лікарні, - повідомляє ВВС.
За даними Alarabia, на борту літака перебували 200 людей.
#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك pic.twitter.com/mfhq3cqIsZ— 24Live (@20fourLive) 11 квітня 2018 р.
Як повідомляє телеканал "Аль-Хадас", військово-транспортний літак Іл-76 11 квітня вранці розбився в Алжирі.
فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK— سبر (@Sabrnews) 11 квітня 2018 р.
Він впав незабаром після зльоту з аеродрому військової бази в Буфаріке в 50 км на південь від столиці країни - Алжиру.
Одразу після падіння борт загорівся.
Нагадаємо, у російському місті Хабаровськ розбився вертоліт Мі-8, в результаті чого загинули шестеро осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности