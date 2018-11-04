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В Алжирі розбився військовий літак, загинули не менше 200 осіб

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В Алжирі розбився військовий літак, повідомляється про велику кількість загиблих, дані наразі уточнюються.
В Алжирі розбився військовий літак, загинули не менше 200 осіб Фото: twitter.com/20fourLive

Є повідомлення про 14 швидких, що прибули на місце краху літака, поранених доправляють до лікарні, - повідомляє ВВС.

За даними Alarabia, на борту літака перебували 200 людей.

Як повідомляє телеканал "Аль-Хадас", військово-транспортний літак  Іл-76 11 квітня вранці розбився в Алжирі.  

Він впав незабаром після зльоту з аеродрому військової бази в Буфаріке в 50 км на південь від столиці країни - Алжиру. 

Одразу після падіння борт загорівся.

Нагадаємо, у російському місті Хабаровськ розбився вертоліт Мі-8, в результаті чого загинули шестеро осіб.

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11 04 2018 11:56
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