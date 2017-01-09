В Алжирі терорист-смертник підірвався біля відділення поліції: троє загиблих

Один з офіцерів вчинив героїчно, стрибнувши на нападника, щоб захистити своїх колег

У результаті самопідриву терориста-смертника поблизу відділення поліції на заході Алжиру загинули двоє поліцейських, ще один отримав поранення.

Інцидент стався в місті Тіарет, що за 300 км від столиці, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначають, що один з офіцерів вчинив героїчно, стрибнувши на нападника, щоб захистити своїх колег.

Усього ж у результаті вибуху поранення отримав ще один силовик, який пізніше помер від отриманих поранень.

Відповідальність за теракт узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Як зазначає видання, теракти в Алжирі останнім часом стали рідкістю, проте в країні ще діють осередки щонайменше двох терористичних організацій - "Аль-Каїди в ісламському Магрибі" і ІДІЛ.