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В Алжирі терорист-смертник підірвався біля відділення поліції: троє загиблих

Один з офіцерів вчинив героїчно, стрибнувши на нападника, щоб захистити своїх колег
У результаті самопідриву терориста-смертника поблизу відділення поліції на заході Алжиру загинули двоє поліцейських, ще один отримав поранення.
В Алжирі терорист-смертник підірвався біля відділення поліції: троє загиблих Фото: Reuters

Інцидент стався в місті Тіарет, що за 300 км від столиці, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначають, що один з офіцерів вчинив героїчно, стрибнувши на нападника, щоб захистити своїх колег.

Усього ж у результаті вибуху поранення отримав ще один силовик, який пізніше помер від отриманих поранень.

Відповідальність за теракт узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"  (ІДІЛ).

Як зазначає видання, теракти в Алжирі останнім часом стали рідкістю, проте в країні ще діють осередки щонайменше двох терористичних організацій - "Аль-Каїди в ісламському Магрибі" і ІДІЛ.

Нагадаємо, що на ринку у східній частині Багдада у понеділок, 27 серпня, у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.
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01 09 2017 13:16
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