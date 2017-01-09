CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті самопідриву терориста-смертника поблизу відділення поліції на заході Алжиру загинули двоє поліцейських, ще один отримав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Алжирі терорист-смертник підірвався біля відділення поліції: троє загиблих
Один з офіцерів вчинив героїчно, стрибнувши на нападника, щоб захистити своїх колег
Фото: Reuters
Інцидент стався в місті Тіарет, що за 300 км від столиці, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначають, що один з офіцерів вчинив героїчно, стрибнувши на нападника, щоб захистити своїх колег.
Усього ж у результаті вибуху поранення отримав ще один силовик, який пізніше помер від отриманих поранень.
Відповідальність за теракт узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Як зазначає видання, теракти в Алжирі останнім часом стали рідкістю, проте в країні ще діють осередки щонайменше двох терористичних організацій - "Аль-Каїди в ісламському Магрибі" і ІДІЛ.
Нагадаємо, що на ринку у східній частині Багдада у понеділок, 27 серпня, у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.
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01 09 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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