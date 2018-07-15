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В американському зоопарку ягуар втік з клітки та загриз тварин

Попри те, що сталося, ягуара присипляти не будуть
З вольєра зоопарку Нового Орлеану втік ягуар. Він встиг загризти шість тварин та ще трьох поранити.
В американському зоопарку ягуар втік з клітки та загриз тварин Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався у суботу зранку за місцевим часом. Трирічний самець на ім'я Валеріо знайшов діру в даху вольєра та через неї вибрався назовні, передає ВВС.

Приблизно за годину хижака вдалося приспати та повернути до клітки. Проте на той час він вже встиг вбити чотири альпаки, страуса та лисицю. Ще один альпака та дві лисиці поранені.

"Працівники негайно відреагували. Ветеринари приготували транквілізатори та вистрілили у ягуара капсулою із заспокійливим. Він заснув за кілька хвилин", - йдеться в заяві зоопарку.

"Безпека наших гостей, працівників, волонтерів та тварин - наш пріоритет номер один. Ми дуже серйозно ставимося до цього інциденту та намагаємося вияснити, як це сталося, аби більше не повторилося", - повідомляє адміністрація.

У заяві також сказано, що працівники, які доглядали тварин, "спустошені через втрату".

Попри те, що сталося, ягуара присипляти не будуть, адже "він зробив те, що зазвичай і роблять ягуари".

Через інцидент, зоопарк у суботу не працював, проте у неділю вже готовий відчинити свої двері для відвідувачів.

Нагадаємо, що з німецького зоопарку втекли два леви, два тигри та ягуар. Пізніше тварин вдалося виявити на території зоопарку за допомогою дрона.

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15 07 2018 12:37
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