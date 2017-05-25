НОВИНИСенатор-республіканець, голова комісії сенату США з закордонних справ Боб Коркер пропонує накласти нові санкції на Росію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Америці пропонують ввести нові антиросійські санкції
Коркер пропонує накласти нові санкції на Росію не пізніше цього літа, якщо не буде ніяких змін політики РФ щодо Сирії
Фото: expres.ua
Коркер пропонує накласти нові санкції на Росію не пізніше цього літа, якщо не буде ніяких змін політики РФ щодо Сирії. Про це інформує Reuters.
Коркер очікує на звіт державного секретаря Рекса Тіллерсона щодо сирійської політики адміністрації. Звіт має пролунати на сенатському комітеті з закордонних справ. Сенатор готовий розглядати нове рішення тоді, як члени комітету будуть готові до обговорення.
Нагадаємо, 2 травня американські сенатори вирішили поки що не давати ходу законопроектам, що узаконюють санкції проти російських громадян та корпорацій і передбачають додаткові штрафні заходи проти російських громадян, причетних до кібероперацій під час президентської кампанії.
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25 05 2017 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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