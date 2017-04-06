В Америці відбулись масштабні протести з вимогою розслідувати зв'язки Трампа з Росією

Марш за правду пройшов в 130 американських містах

У суботу, 3 червня, у понад 100 містах США тисячі осіб вийшли на Марш за правду.

Мітингувальники вимагали незалежного розслідування передбачуваних зв'язків президента Дональда Трампа з Росією і розслідування інформації про можливе втручання Москви в минулі президентські вибори, повідомляє CNN.

За даними телеканалу, акція, яка зібрала тисячі людей, мала назву Марш за правду і прокотилася від Нью-Йорка до Сан-Дієго.

За даними телеканалу Fox News, Марш за правду пройшов в 130 американських містах. Протестуючі заявили, що метою акції було "донести до обраних лідерів знання того, що американці хочуть отримати відповіді".

Крім створення незалежної комісії мітингувальники вимагали, щоб Трамп опублікував свої податкові декларації.

Зазначимо, у США щонайменше десять органів місцевого самоврядування звернулись з офіційним запитом до законодавців у Конгресі, щоб розпочати процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.