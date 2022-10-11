В Amnesty International назвали "ймовірно, злочином проти людяності" депортацію українців до рф

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що росія вчиняє воєнні злочини та, "ймовірно", злочини проти людяності шляхом примусового переміщення та депортації цивільних осіб з України.

Про це йдеться у доповіді організації.

В Amnesty International зазначають, що, виселяючи українців з домівок, їх змушують пройти інвазивний процес перевірки, який називається фільтрацією. Їх допитують, обшукують, багатьох затримують і піддають тортурам та іншим формам жорстокого поводження, що є воєнним злочином проти цивільного населення.

В Amnesty зазначили, що необхідно вимагати від рф припинити примусове переміщення та свавільне утримання під вартою цивільних осіб з України.

Під час підготовки документа правозахисники опитали 88 цивільних, з яких 48 до повномасштабного російського вторгнення мешкали в Маріуполі. Опитані розповіли, що російські війська після окупації міста активно перешкоджали виїзду на підконтрольну Києву територію.

росіяни силоміць відправляли їх до “евакуаційних” автобусів, які прямували на територію так званої “ДНР”. Частина осіб згодом опинилися на території рф. Громадян, які намагалися залишити місто на власному автомобілі, окупанти попереджали про небезпеку перетину кордону у напрямку підконтрольних Україні територій. Більшість респондентів назвали “евакуацію” примусовою.

В організації наголосили, що на тимчасово окупованих територіях цивільних переселенців з України наражають на жорстокий процес перевірки, відомий як “фільтрація”, їх обшукують і допитують.

Деяких, зокрема чоловіків призовного віку, безпідставно затримують, піддають тортурам і утримують у нелюдських умовах. У деяких випадках дітей розлучали зі своїми батьками, що є явним порушенням міжнародного гуманітарного права, заявляють у звіті.

В організації вимагають:

російські та контрольовані рф сили повинні негайно припинити примусове переміщення всіх цивільних осіб з України до росії чи інших окупованих територій України.

російські та контрольовані рф сили повинні негайно припинити жорстокий процес, відомий як “фільтрація”, і звільнити всіх тих, хто незаконно утримується під вартою.

росія повинна сприяти безпечній евакуації цивільних осіб з України безпосередньо до підконтрольних уряду частин України, якщо це буде їхній вибір, і забезпечити наявність механізмів для надання допомоги групам населення, які перебувають у групі найбільшого ризику, включаючи дітей, осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями, залишити росію чи окуповані рф території та возз’єднатися зі своїми родинами.

Amnesty International закликала провести міжнародне розслідування випадків депортації українців.