RSS
НОВИНИ

В Amnesty International назвали "ймовірно, злочином проти людяності" депортацію українців до рф

В організації зазначили, що необхідно вимагати від росії припинити примусове переміщення та свавільне утримання під вартою цивільних осіб з України
В Amnesty International назвали "ймовірно, злочином проти людяності" депортацію українців до рф Фото: Укрінформ

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що росія вчиняє воєнні злочини та, "ймовірно", злочини проти людяності шляхом примусового переміщення та депортації цивільних осіб з України.

Про це йдеться у доповіді організації.

В Amnesty International зазначають, що, виселяючи українців з домівок, їх змушують пройти інвазивний процес перевірки, який називається фільтрацією. Їх допитують, обшукують, багатьох затримують і піддають тортурам та іншим формам жорстокого поводження, що є воєнним злочином проти цивільного населення.

В Amnesty зазначили, що необхідно вимагати від рф припинити примусове переміщення та свавільне утримання під вартою цивільних осіб з України.
 

Під час підготовки документа правозахисники опитали 88 цивільних, з яких 48 до повномасштабного російського вторгнення мешкали в Маріуполі. Опитані розповіли, що російські війська після окупації міста активно перешкоджали виїзду на підконтрольну Києву територію.

росіяни силоміць відправляли їх до “евакуаційних” автобусів, які прямували на територію так званої “ДНР”. Частина осіб згодом опинилися на території рф. Громадян, які намагалися залишити місто на власному автомобілі, окупанти попереджали про небезпеку перетину кордону у напрямку підконтрольних Україні територій. Більшість респондентів назвали “евакуацію” примусовою.

В організації наголосили, що на тимчасово окупованих територіях цивільних переселенців з України наражають на жорстокий процес перевірки, відомий як “фільтрація”, їх обшукують і допитують.

Деяких, зокрема чоловіків призовного віку, безпідставно затримують, піддають тортурам і утримують у нелюдських умовах. У деяких випадках дітей розлучали зі своїми батьками, що є явним порушенням міжнародного гуманітарного права, заявляють у звіті.

В організації вимагають:

  • російські та контрольовані рф сили повинні негайно припинити примусове переміщення всіх цивільних осіб з України до росії чи інших окупованих територій України.
  • російські та контрольовані рф сили повинні негайно припинити жорстокий процес, відомий як “фільтрація”, і звільнити всіх тих, хто незаконно утримується під вартою.
  • росія повинна сприяти безпечній евакуації цивільних осіб з України безпосередньо до підконтрольних уряду частин України, якщо це буде їхній вибір, і забезпечити наявність механізмів для надання допомоги групам населення, які перебувають у групі найбільшого ризику, включаючи дітей, осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями, залишити росію чи окуповані рф території та возз’єднатися зі своїми родинами.

 

Amnesty International закликала провести міжнародне розслідування випадків депортації українців.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2022 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з'явилася на полицях магазинів

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Запізніла націоналізація гігантів. Чи почнуть нарешті ховати за кордоном від російських та іранських ракет українську індустрію

Запізніла націоналізація гігантів. Чи почнуть нарешті ховати за кордоном від російських та іранських ракет українську індустрію

Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

Помилка МіГ-23, продаж технологій та путін. Як СРСР та росія втратили авіапромисловість – Том Купер

Помилка МіГ-23, продаж технологій та путін. Як СРСР та росія втратили авіапромисловість – Том Купер

Найкращі моделі жіночих черевиків на осінь від miraton.ua

Найкращі моделі жіночих черевиків на осінь від miraton.ua

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.