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В Amnesty International розкритикували Україну

Правозахисники заявляють, що і влада України і керівництво ОРДЛО незаконно затримували людей, підозрюваних в підтримці іншого боку
Правозахисники констатують погіршення ситуації з правами людини в Україні у зв'язку зі збройним конфліктом на Донбасі та анексією Криму.
В Amnesty International розкритикували Україну Фото: Amnesty International Ukraine

Про це йдеться в звіті Amnesty International про стан справ у 2016/2017 роках.

"На сході України час від часу відбувалися неінтенсивні зіткнення, і обидві сторони порушували угоду про припинення вогню. І українські війська, і сили проросійських сепаратистів продовжували користуватися безкарністю, незважаючи на здійснені порушення норм міжнародного гуманітарного права, включаючи такі військові злочини, як тортури ", - йдеться у звіті.

Правозахисники заявляють, що і влада України і керівництво ОРДЛО незаконно затримували людей, підозрюваних в підтримці іншого боку, в тому числі для того, щоб використовувати їх в обмінах полоненими.

Окремо розглядається ситуація зі свободою слова в Криму. Відзначається, що незалежні журналісти не могли працювати відкрито. Туди не пускали журналістів з основної частини України і повертали їх на фактичному кордоні. З місцевих журналістів і блогерів, що критично ставляться до російської окупації і незаконної анексії Криму, мало хто ризикував висловлювати свої погляди, побоюючись порушення справ.

Правозахисники підкреслюють, що жодне насильницьке зникнення, що послідувало за російською окупацією, не було розслідувано ефективно.

Відзначається також, що незалежні ЗМІ і активісти не могли вільно діяти на території ОРДЛО, а ЗМІ, які вважаються проросійськими, стикалися з утисками на контрольованій урядом території країни.

З іншого боку Україна заслужила похвалу з боку Amnesty за проведений за підтримки влади Києва в червні 2016 року гей-парад.

Оцінивши ситуацію в 159 державах, правозахисники прийшли до висновку, що по всьому світу відбувається вихолощення головних прав і свобод людини. При цьому особлива загроза, на думку AI, нависла над принципом рівності прав усіх людей.

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22 02 2017 07:36
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