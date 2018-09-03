CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародна правозахисна організація Amnesty International відреагувала на напади підчас Маршів за права жінок в Києві та Ужгороді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Amnesty International стурбовані агресією проти учасників маршів зе права жінок
У зверненні додали, що правоохоронні органи повинні розслідувати всі повідомлення про напади
Фото: Nataliya Kabatsiy / Facebook
"Ми надзвичайно стурбовані відкритою агресією проти учасників громадських акцій за права жінок, а ще більше - нездатністю поліції відразу декількох міст гарантувати безпеку і правопорядок під час мирних зібрань", - заявили в організації.
У зверненні додали, що правоохоронні органи повинні розслідувати всі повідомлення про напади, встановити особи правопорушників та залучити їх до відповідальності.
Нагадаємо, вчора, 8 березня, у Києві та Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок.
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09 03 2018 12:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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