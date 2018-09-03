Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Amnesty International стурбовані агресією проти учасників маршів зе права жінок

У зверненні додали, що правоохоронні органи повинні розслідувати всі повідомлення про напади
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International відреагувала на напади підчас Маршів за права жінок в Києві та Ужгороді.
В Amnesty International стурбовані агресією проти учасників маршів зе права жінок Фото: Nataliya Kabatsiy / Facebook

"Ми надзвичайно стурбовані відкритою агресією проти учасників громадських акцій за права жінок, а ще більше - нездатністю поліції відразу декількох міст гарантувати безпеку і правопорядок під час мирних зібрань", - заявили в організації.

У зверненні додали, що правоохоронні органи повинні розслідувати всі повідомлення про напади, встановити особи правопорушників та залучити їх до відповідальності.

Нагадаємо, вчора, 8 березня, у Києві та Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2018 12:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.