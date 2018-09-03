В Amnesty International стурбовані агресією проти учасників маршів зе права жінок

У зверненні додали, що правоохоронні органи повинні розслідувати всі повідомлення про напади

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International відреагувала на напади підчас Маршів за права жінок в Києві та Ужгороді.

"Ми надзвичайно стурбовані відкритою агресією проти учасників громадських акцій за права жінок, а ще більше - нездатністю поліції відразу декількох міст гарантувати безпеку і правопорядок під час мирних зібрань", - заявили в організації.

У зверненні додали, що правоохоронні органи повинні розслідувати всі повідомлення про напади, встановити особи правопорушників та залучити їх до відповідальності.

Нагадаємо, вчора, 8 березня, у Києві та Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок.