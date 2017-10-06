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В Амстердамі авто в'їхало у натовп людей

Є постраждалі
В Амстердамі п'ятеро людей постраждали внаслідок наїзду авто на натовп пішоходів.
В Амстердамі авто в Фото: twitter.com/PersburoUNN

Про це повідомляє AP.

Подія сталася біля центрального залізничного вокзалу. Водія затримали.

Двоє постраждалих були госпіталізовані, ще трьом надали медичну допомогу на місці. 

Поліція зазначає, що автомобіль обшукали, а водія допитали. 


Фото: twitter.com/CT_operative


Фото: twitter.com/CT_operative

Наразі невідомо, чи розглядається ймовірність теракту. Поліція повідомила, що водій припаркувався в недозволеному місці, а коли підійшли правоохоронці, почав їхати, після чого врізався в стіну.

Нагадаємо, в Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер у центрі міста, одна людина загинула. Водія затримала поліція.

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10 06 2017 23:50
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