В Амстердамі авто в'їхало у натовп людей

В Амстердамі п'ятеро людей постраждали внаслідок наїзду авто на натовп пішоходів.

Про це повідомляє AP.

Подія сталася біля центрального залізничного вокзалу. Водія затримали.

Двоє постраждалих були госпіталізовані, ще трьом надали медичну допомогу на місці.

Поліція зазначає, що автомобіль обшукали, а водія допитали.



Фото: twitter.com/CT_operative



Фото: twitter.com/CT_operative

Наразі невідомо, чи розглядається ймовірність теракту. Поліція повідомила, що водій припаркувався в недозволеному місці, а коли підійшли правоохоронці, почав їхати, після чого врізався в стіну.

Нагадаємо, в Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер у центрі міста, одна людина загинула. Водія затримала поліція.