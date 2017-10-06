CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Амстердамі п'ятеро людей постраждали внаслідок наїзду авто на натовп пішоходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Амстердамі авто в'їхало у натовп людей
Є постраждалі
Фото: twitter.com/PersburoUNN
Про це повідомляє AP.
Подія сталася біля центрального залізничного вокзалу. Водія затримали.
Двоє постраждалих були госпіталізовані, ще трьом надали медичну допомогу на місці.
Поліція зазначає, що автомобіль обшукали, а водія допитали.
Фото: twitter.com/CT_operative
Фото: twitter.com/CT_operative
Наразі невідомо, чи розглядається ймовірність теракту. Поліція повідомила, що водій припаркувався в недозволеному місці, а коли підійшли правоохоронці, почав їхати, після чого врізався в стіну.
Нагадаємо, в Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер у центрі міста, одна людина загинула. Водія затримала поліція.
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10 06 2017 23:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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